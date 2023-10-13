Хорнер: решение, чтобы Риккардо пропустил Гран-при Катара, было правильным

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение оставить Лиама Лоусона в болиде «Альфа Таури» на Гран-при Катара, чтобы предоставить Даниэлю Риккардо дополнительное время на восстановление после травмы.

«Думаю, мы хотим видеть его в максимальной форме. Считаю, что решение пропустить гонку было правильным, особенно учитывая условия, которые были на трассе. В Остине, очевидно, ему будет трудно сразу вернуться в уикенд со спринтом, но я уверен, что он будет в хорошей физической форме, чтобы справиться с этим.

Конечно, он хотел вернуться, но у него есть контракт на следующий год, а в лице Лиама у нас есть замечательная замена. Это была хорошая возможность дать ему ещё один Гран-при, не оказывая на Дэна ненужного давления и долгосрочного ущерба, сказав: «Смотри, не переусердствуй». Как оказалось, условия, которые были на Гран-при Катара, могли оказаться для него очень тяжким испытанием. Иметь дополнительные 12 дней перед Остином — лучшая подготовка», — приводит слова Хорнера Autosport.