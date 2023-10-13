Источник: «Феррари» готова предложить «Андретти» свои двигатели

Американская команда «Андретти», получившая от Международной автомобильной федерации (ФИА) одобрение на вступление в Формулу-1, может заключить с «Феррари» контракт на поставку двигателей, сообщает f1ingenerale.

По информации источника, несмотря на то что многие команды выступают категорически против добавления 11-й команды на стартовую решётку, «Феррари», наоборот, заинтересована во вступлении «Андретти» в Формулу-1, так как намерена поставлять им двигатели. Такое желание вызвано тем, что «Феррари» потеряет клиента в лице «Заубера», который перейдёт на силовые установки «Ауди». Итальянской команде может потребоваться ещё одна команда, использующая их двигатели, для получения дополнительной информации.