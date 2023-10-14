Росберг: Ферстаппен говорит, что его не интересуют рекорды, но, конечно, это не так

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался об отношении к рекордам гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Макс всегда так говорит: «Нет, нет, меня не интересуют рекорды, я вообще не обращаю внимания на статистику». Но, конечно, на самом деле это не так.

Вспомните, как он сказал, что его не волнует достижение Себастьяна Феттеля — а затем, выиграв девятую гонку подряд, изобразил на пальцах цифру девять. Так что да, безусловно, ему не всё равно. В конце концов, прямо сейчас он творит историю», – приводит слова Росберга Motorsport-Total.

Напомним, Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира по итогам Гран-при Катара. Это третий титул нидерландского гонщика — и суммарно, и подряд. «Ред Булл» также досрочно стал победителем Кубка конструкторов.