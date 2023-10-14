Георгий Чивчян выиграл квалификацию 7-го этапа RDS. Претендентов на титул осталось четверо

Развязка борьбы за чемпионство в Гран-при Российской Дрифт Серии 2023 (RDS GP) началась уже в квалификации финального, 7-го этапа главного чемпионата страны по дрифту, который проходит в эти выходные на «Сочи Автодроме». По итогам квалификационной сессии из числа претендентов на чемпионство выбыл Дамир Идиятулин.

Пилот «SINTEC • Fresh Маркетплейс» сохранял только математические шансы на титул, и для этого необходимо было стечение обстоятельств — победа Дамира в квалификации и не попадание в топ-32 четырёх лидеров личного зачёта. Не случилось ни того, ни другого. 96 баллов за лучшую попытку принесли Идиятулину только четвёртое место в квалификации, а с учётом того, что его основные соперники также вошли в «клуб 90+», возможности стать победителем сезона RDS GP в личном зачёте спортсмен лишился.

Битву за титул продолжат четверо. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO), который с результатом 98 баллов выиграл квалификацию, Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL), лучшая попытка которого принесла ему 97 баллов, Антон Козлов (Carville Racing) с результатом 95 баллов, и Евгений Лосев («SINTEC • Fresh Маркетплейс») с 92 баллами. Этого спортсменам было достаточно, чтобы остаться в чемпионской гонке.

Георгий Чивчян и Чарльз НГ получили путевку в стадию ТОП 16 через проезд без соперника «bye run», а остальным претендентам пришлось побороться. Для Антона Козлова всё едва не закончилось в ТОП 32 в первом же заезде в рамках внутрикомандного дерби с Никитой Шиковым. Никита, будучи преследователем, на постановке допустил контакт с машиной Антона, а на пути к разворотной петле и вовсе пошёл на таран. Всё закончилось столкновением, после которого Козлов продолжать заезд уже не смог. Виновником аварии был признан Никита Шиков, поэтому в ТОП 16 вышел Антон.

Георгий Чивчян Фото: Официальный сайт RDS Europe

Гораздо драматичнее всё сложилось для Евгения Лосева («SINTEC • Fresh Маркетплейс»). В ТОП 32 его соперником стал Данила Скоробогатов (TimeUp). С первой попытки выявить сильнейшего в дуэли судьям не удалось, поэтому сначала был назначен повторный заезд (OMT – one more time), а затем и ещё один. Дуэль мощных соперников закончилась серьёзной аварией — будучи преследователем, Скоробогатов после постановки навалился на машину лидера. От этого контакта на автомобиле Лосева оказалась сломана передняя подвеска, а дальше и вовсе Евгений превратился в пассажира — уехать от машины Данилы физической возможности у пилота не было.

В итоге две неуправляемых Toyota Supra A80 в плотном контакте друг с другом врезались в отбойник. Спортсмены не пострадали, а вот их машины оказались серьёзно разбиты. Судьи признали виновником столкновения Скоробогатова, так что механиков «SINTEC • Fresh Маркетплейс» ждёт бессонная ночь, чтобы восстановить автомобиль Евгения Лосева и вернуть пилота в гонку за чемпионство.

Фото: Официальный сайт RDS Europe

Квалификационные заезды порадовали невероятной плотностью. В неофициальный «клуб 90+» вошли сразу 12 пилотов, включая претендентов на чемпионство, а победителя и обладателя 12-го места разделили всего 6 баллов! Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL) набрал 97,5 баллов и едва не выиграл свою первую в карьере квалификацию в RDS GP, Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») и Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO) набрали по 95,5 баллов. Илья Фёдоров (AUTOPROFI TEAM) заработал 94 балла, Анатолий Щербак – 93 балла, Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) и Максим Гроссман (TimeUp) записали на свой счёт по 92,5 балла.

ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023. «Сочи Автодром». Участники ТОП 16:

Георгий Чивчян — Антон Клямко

Илья Федоров — Анатолий Щербак

Дамир Идиятулин — Денис Сорокопуд

Аркадий Цареградцев — Евгений Лосев

Дмитрий Ермохин — Леонид Шнайдер

Антон Козлов — Григорий Гусев

Чарльз НГ — Андрей Астапов

Роман Тиводар — Максим Гроссман

По техническим причинам не смог принять участие в квалификации Степан Азаров (AUTOPROFI TEAM). На стадии ТОП 32 оформил технический сход пилот Carville Racing Николай Горковенко. В остальном субботние парные заезды прошли спокойно и без сюрпризов — в стадию воскресных дуэлей вышли те пилоты, от которых этого и можно было ожидать. Главное, что в ТОП 16 пробились все претенденты на титул.

Фото: Официальный сайт RDS Europe

ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023 на трассе «Сочи Автодром» продолжится завтра, 15 октября. Участников этапа ждут парные заезды от стадии ТОП 16 вплоть до финальной дуэли. Вместе со зрителями на трибунах за событиями на трассе, которые определят сильнейшего пилота и команду сезона-2023, можно будет следить в прямой трансляции RDS TV.