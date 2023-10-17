«Он героически работал, но ему просто не везло». Стролл-старший оценил выступления сына

Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл поделился мнением о том, на каком уровне его сын Лэнс Стролл проводит сезон-2023.

«Этот год начался неудачно для Лэнса, когда он сломал два запяcтья в первой четверти сезона. Было очень сложно, но он действительно проделал героическую работу. Однако ему, к сожалению, не повезло. У него было девять сходов из-за отказа двигателя или заднего крыла.

В половине гонок всё зависело не от его способностей. К сожалению, часто ему просто не везло», — сказал Стролл в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне Лэнс Стролл занимает 10-е место в личном зачёте сезона-2023. Его лучшим результатом было четвёртое место на Гран-при Австралии, в то время как его напарник Фернандо Алонсо девять раз поднимался на подиум.