Хорнер: Марко играет важную роль в команде, и я не хочу, чтобы это изменилось

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слухи о том, что он хочет занять место Хельмута Марко в команде.

«У нас всегда были очень крепкие и открытые отношения, и, конечно, есть вещи, по которым мы время от времени расходимся во мнениях, но я думаю, что это нормально.

Мы регулярно обсуждаем все аспекты. Что касается Хельмута, то после смерти его друга и коллеги Дитриха Матешица всё стало несколько иначе, но он по-прежнему играет очень ценную роль в команде, и у меня или у кого-либо в команде нет абсолютно никаких намерений или желания, чтобы это изменилось. Несмотря на то что ему 80 лет, он всё ещё очень энергичен, и пока он хочет работать, то он будет продолжать это делать.

В оперативном плане я управляю бизнесом на ежедневной основе, а для принятия важных решений мы, конечно же, советуемся, будь то вопрос по гонщикам или стратегические решения», — приводит слова Хорнера Racingnews365.