«Это был год обучения». Дэн Фэллоуз высказался о неудачных результатах «Астон Мартин»

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз ответил на вопрос о том, разочарован ли он тем, что команде не удалось сохранить хорошую форму начала сезона.

«Мы очень хорошо начали сезон и, конечно, были разочарованы тем, как всё сложилось в последних гонках, но этот позволил нам извлечь несколько ценных уроков, которые мы постараемся учесть в следующем году — мы видим, где мы ошиблись в плане баланса машины. Мы поняли, как это сказалось на наших общих результатах. Теперь речь идет о том, чтобы не допустить повторения тех же ошибок; это был год обучения», — приводит слова Фэллоуза пресс-служба «Астон Мартин».

В Кубке Конструкторов 2023 года «Астон Мартин» занимает четвёртое место с 230 очками.