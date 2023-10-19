Йос Ферстаппен: если у Макса будет хороший болид, он приблизится к успехам Шумахера

Йос Ферстаппен, бывший напарник Михаэля Шумахера по «Бенеттону», а также отец Макса Ферстаппена, рассказал о развитии карьеры своего сына, а также заявил, что необходимо Ферстаппену-младшему для достижения высот семикратного чемпиона Формулы-1.

«Для меня он не стал другим гонщиком. Думаю, что этот тот же самый Макс, что и три-четыре года назад. Только разница заключается в том, что сейчас у него фантастическая машина и он знает людей, с которыми работает. Думаю, что многое выглядит легко, но всё равно каждые выходные необходимо показывать результат, и детали имеют значение.

Если бы у него была эта машина четыре года назад, я бы не сказал, что он выиграл бы ещё 10 гонок, но наверняка он был бы очень близок к тому уровню, который мы наблюдаем сейчас.

В последние несколько лет в картинге, я бы сказал, в нём было нечто особенное. Вы можете наблюдать это до сих пор. С опытом он станет лучше. Это то, как он живёт, и то, как он работает, поэтому всё кажется очень простым.

Считаю, что Макс очень близок к достижению результатов Шумахера. Ему должно повезти, чтобы в ближайшие годы у него был хороший болид. Но я думаю, что если так произойдёт, то он осуществит свои цели», — сказал Ферстаппен-старший в интервью Autosport