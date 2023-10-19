«Уильямс» объявил о подписании серьёзного спонсорского соглашения

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о подписании многолетнего контракта с британской компанией THG, включающей в себя несколько подразделений (THG Myprotein, THG Ingenuity, THG Eco и другие).

Отмечается, что сделка с THG Myprotein (ведущим мировым онлайн-брендом спортивного питания) направлена на повышение интереса к здоровому и активному образу жизни. Ingenuity станет партнёром «Уильямса» в области технологий и электронной коммерции, а сотрудничество в рамках THG Eco нацелено на борьбу с изменением климата.

По условиям соглашения бренды Myprotein и Ingenuity будут присутствовать на болидах FW45, а также на гоночных костюмах и форме членов команды.

«Мы рады объявить о нашем глобальном партнёрстве с THG. «Уильямс» всегда был известен как революционер в мире гонок. Сейчас мы нашли столь же ориентированного на будущее и амбициозного партнёра в лице THG», — сказал руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз.

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