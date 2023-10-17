Албон — о Сардженте: он не получает того признания, которого заслуживает

Таиландский пилот «Уильямса» Александер Албон заступился за своего напарника по команде, американца Логана Сарджента, который проводит свой дебютный сезон в Формуле-1.

«Я вижу его работу. Действительно считаю, что он не получает того признания, которого заслуживает. Логан очень быстрый и талантливый. Думаю, это было немного компенсировано парой ошибок, допущенных им.

Мы очень хорошо ладим, и я думаю, что ему просто нужно немного больше времени и уверенности, и он будет на вершине», — сказал Албон в интервью F1i.

В сезоне-2023 «Уильямс» расположился на седьмом месте в Кубке конструкторов за пять этапов до конца чемпионата. Все 21 очко в актив команды принёс Албон, тогда как Сарджент остаётся единственным пилотом, который провёл все гонки сезона-2023, но так и не набрал очков.