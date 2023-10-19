«Я завидую, очень завидую». Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл – о «Ред Булл»

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл поделился мнением о доминировании австрийской команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я завидую, очень завидую. Нельзя не признать, что они проделали отличную работу. Снимаю перед ними шляпу. Положение дел выравнивается благодаря ограничению бюджета, чего не было несколько лет назад. Думаю, нам всем просто нужно работать лучше, чтобы победить их», — приводит слова Стролла Sky Sports.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету гоночного коллектива 657 очков, и для соперников он недосягаем.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: