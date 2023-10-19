Лоуренс Стролл высказался о возможности заключения нового контракта с Алонсо

Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказался о 42-летнем испанском пилоте гоночного коллектива Фернандо Алонсо и возможности заключения с ним нового контракта.

«Фернандо внёс в команду невероятный вклад. Он полон энергии, как будто ему 22 года. Он очень решительный и невероятно мотивирован. Нет сомнений, что его присутствие идёт нашему бренду на пользу. Партнёрство после 2024 года? Всё возможно. В настоящий момент у него есть контракт с нами ещё на следующий год», — приводит слова Стролла Sky Sports.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:

Ранее чемпион Формулы-1 нынешнего сезона, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что Алонсо является для него примером для подражания.