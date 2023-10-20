«Пилоты зарабатывают меньше». Расселл — об увеличении максимальных штрафов до € 1 млн

Накануне Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила увеличение потолка денежных штрафов с € 250 тыс. до € 1 млн. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил возмущение мерой, предпринятой ФИА, и объяснил свою позицию.

«Считаю удивительным то. что пилота могут оштрафовать на € 1 млн. В мой первый год в Формуле-1 я получал пятизначную зарплату, а на самом деле я потерял шестизначную сумму из-за оплаты услуг тренера, полётов и оплаты труда помощника. Вероятно, это относится к 25% пилотов на стартовой решётке. Мы делаем, что любим, поэтому не жалуемся.

Но если вы рассмотрите пилота, который к концу года, вероятно, потеряет более € 100 тыс. в связи с необходимыми инвестициями, и оштрафуете его на € 1 млн, то не знаю, что произойдёт. Раньше мы просили ФИА уточнять, на что направляются штрафы и каковы их причины.

Эти деньги необходимо реинвестировать на низовом уровне, но до сих пор мы не получили ответа о том, куда они пойдут, поэтому нам хотелось бы достичь ясности и прозрачности. Если они действительно верят, что штраф в € 1 млн того стоит, и они собираются реинвестировать его в спорт, возможно, один из пилотов, который много зарабатывает, с радостью оплатит такой штраф, но вообще это кажется непристойным», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Отметим, что Джордж Расселл с 2021 года является одним из руководителей профсоюза пилотов и представляет точку зрения коллег по различным вопросам, связанным с их правами.