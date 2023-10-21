Формула-1, Гран-при США: онлайн-трансляция спринта начнётся в 0:55

Сегодня, 21 октября, на стационарной «Трассе Америк» в Остине состоится спринтерская гонка 19-го этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при США.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший на тот момент двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте победу также одержал Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Начало спринтерской гонки Формулы-1 запланировано на 1:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при США — 2023. Онлайн-трансляция спринта