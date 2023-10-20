Глава «Росгонок»: уход Формулы-1 заставил посмотреть на себя. Сами-то что-то умеем?

Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал мнение некоторых представителей отечественного автоспорта, что уход из России Формулы-1 пойдёт на пользу, так как позволит уделить больше внимания и ресурса местным гоночным сериям.

«Как минимум на эмоциональном уровне такое мнение, безусловно, присутствует. Я считаю, что оно ошибочное. Чем больше мы ввязаны в автоспортивные процессы, в том числе международные, тем лучше: у нас есть возможность не только делать своё, но и смотреть, как делают другие. Это очень важно как минимум в разрезе организации мероприятий.

Со спортивной точки зрения наличие или отсутствие Формулы-1 вообще никак не повлияло на рынок автоспорта. Как был у нас определённый пул спортсменов, так он и остаётся.

Я вот недавно размышлял, есть ли польза от ухода Ф-1. И да, такая польза есть: её уход заставил всё наше автоспортивное сообщество задуматься и посмотреть на себя. Что мы сами-то из себя представляем, сами-то что-то умеем?

Было много разговоров на тему отвлечения ресурсов. Вот Формула-1 ушла — и что, у кого-то стало сильно больше спонсоров? Нет, не стало. Потому что мы делаем не самые удобоваримые вещи. И вот в такой момент ты начинаешь себя спрашивать: то, что я делаю, оно вообще продаваемо или нет? Зачастую ты натыкаешься на достаточно неприятные ответы. Что ж, через лет пять мы посмотрим, сделали ли мы какие-то правильные выводы после того, как Формула-1 ушла», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.