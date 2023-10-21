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Зарко выиграл гонку ГП Австралии MotoGP, Баньяя и Ди Джаннантонио — в тройке, Мартин — 5-й

Зарко выиграл гонку ГП Австралии MotoGP, Баньяя и Ди Джаннантонио — в тройке, Мартин — 5-й
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Сегодня, 21 октября, прошла основная гонка Гран-при Индонезии в рамках чемпионата MotoGP. Победителем гонки стал Жоанн Зарко, вторым финишировал лидер общего зачёта Франческо Баньяя, а замкнул тройку сильнейших Фабио Ди Джаннантонио. Главный соперник Баньяи по чемпионату, Хорхе Мартин, показал лишь пятый результат, потеряв лидерство в концовке из-за сильного износа шин.

Отметим, что для Зарко эта победа стала дебютной на уровне MotoGP. В предыдущий раз француз выигрывал гонку в Moto2 в 2016 году.

MotoGP. Гран-при Австралии. Основная гонка (топ-10):

1. Жоанн Зарко («Дукати») — 40.39,446.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,201.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») + 0,477.
4. Брэд Биндер («КТМ») +0,816.
5. Хорхе Мартин («Дукати») +1,008.
6. Марко Бедзекки (»Дукати») + 8,827.
7. Джек Миллер («КТМ») +9,283.
8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,387.
9. Алекс Маркес («Дукати») +9,696.
10. Энеа Бастьянини («Дукати») +12,523.

Напомним, организаторы чемпионата MotoGP изменили порядок проведения гонок Гран-при Австралии из-за погодных условий. Таким образом, спринтерская гонка (13 кругов), которая должна была пройти в субботу, будет перенесена на воскресенье и состоится, если позволит погода. Основная гонка (27 кругов) прошла сегодня, в субботу.

MotoGP 2023. Этап 17, Остров Филиппа, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка
21 октября 2023, суббота. 07:10 МСК
Окончено
1
Жоанн Зарко
Ducati
40:39.446
2
Франческо Баньяя
Ducati
+0.201
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+0.477
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