Зарко выиграл гонку ГП Австралии MotoGP, Баньяя и Ди Джаннантонио — в тройке, Мартин — 5-й

Сегодня, 21 октября, прошла основная гонка Гран-при Индонезии в рамках чемпионата MotoGP. Победителем гонки стал Жоанн Зарко, вторым финишировал лидер общего зачёта Франческо Баньяя, а замкнул тройку сильнейших Фабио Ди Джаннантонио. Главный соперник Баньяи по чемпионату, Хорхе Мартин, показал лишь пятый результат, потеряв лидерство в концовке из-за сильного износа шин.

Отметим, что для Зарко эта победа стала дебютной на уровне MotoGP. В предыдущий раз француз выигрывал гонку в Moto2 в 2016 году.

MotoGP. Гран-при Австралии. Основная гонка (топ-10):

1. Жоанн Зарко («Дукати») — 40.39,446.

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,201.

3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») + 0,477.

4. Брэд Биндер («КТМ») +0,816.

5. Хорхе Мартин («Дукати») +1,008.

6. Марко Бедзекки (»Дукати») + 8,827.

7. Джек Миллер («КТМ») +9,283.

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,387.

9. Алекс Маркес («Дукати») +9,696.

10. Энеа Бастьянини («Дукати») +12,523.

Напомним, организаторы чемпионата MotoGP изменили порядок проведения гонок Гран-при Австралии из-за погодных условий. Таким образом, спринтерская гонка (13 кругов), которая должна была пройти в субботу, будет перенесена на воскресенье и состоится, если позволит погода. Основная гонка (27 кругов) прошла сегодня, в субботу.