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Уникальный McLaren P1 Дженсона Баттона выставлен на продажу

Уникальный McLaren P1 Дженсона Баттона выставлен на продажу
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На продажу выставлен уникальный McLaren P1, который принадлежал чемпиону Формулы-1 2009 года Дженсону Баттону. Спорткар, оснащённый гибридной силовой установкой мощностью 916 лошадиных сил и тормозной системой из керамики и карбона, а также особым режимом Race Mode 2, можно приобрести по цене £1,4 млн ($1,7 млн).

В коллекции Баттона этот автомобиль пробыл несколько лет и проехал за это время порядка 800 километров. В 2018 году Дженсон продал машину в частную коллекцию, однако общий пробег, по информации PistonHeads, не превышает 2400 километров.

Права на видео принадлежат Goodwood Road & Racing. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Goodwood Road & Racing.

Напомним, что Дженсон Баттон выступал за «Макларен» в Формуле-1 с 2010 по 2016 годы, а кроме того заменял Фернандо Алонсо в Монако в 2017-м, когда провёл свой последний Гран-при. Помимо Баттона, такие же McLaren P1 есть в коллекциях Льюиса Хэмилтона и Мики Хаккинена — других экс-чемпионов, выступавших за британскую команду.

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