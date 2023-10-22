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Макс Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США в Остине

На «Трассе Америк» в Остине закончился спринт в рамках 19-го этапа Формулы-1 — Гран-при США. Победу в нём одержал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Следом финишировали британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер, пропустивший пилота «Мерседеса» на первом круге гонки.

Формула-1. Гран-при США. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9,465.

3. Шарль Леклер («Феррари») +17,987.

4. Ландо Норрис («Макларен») +18,863.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +22,928.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +28,307.

7. Пьер Гасли («Альпин») +32,403.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,250.

9. Александер Албон («Уильямс») +34,567.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +42,403.

11. Эстебан Окон («Альпин») +44,986.

12. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +45,509.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49,086.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,733.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +56,650.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.04,401.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.07,972.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.11,122.

19. Логан Сарджент («Уильямс») +1.11,449.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») сошёл.