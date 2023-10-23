Юниор «Мерседеса» Антонелли выступит за «Прему» в Формуле-2, перескочив Ф-3

«Према» объявила о том, что итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли будет выступать в составе команды в чемпионате Формулы-2 в 2024 году.

Антонелли в 2022 году завоевал титул пилота в итальянском и немецком чемпионатах Формулы-4, собрав при этом рекордное количество побед.

После завершения регулярного сезона он принял участие в Кубке Формулы-4 FIA Motorsport Games и завоевал золотую медаль, внеся свой вклад в общий успех Италии. В начале 2023 г. он стал чемпионом регионального чемпионата Formula Regional Middle East Championship, одержав три победы и завоевав семь подиумов.

Антонелли с самого начала своей карьеры является юниорским гонщиком «Мерседеса». Он присоединится к команде на постсезонных тестах Формулы-2 2023 года в Абу-Даби.