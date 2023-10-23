«Клоунаду устроили». Оруджев раскритиковал изменение границ трассы на Гран-при США

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) внести некоторые изменения в нескольких поворотах «Трассы Америк» в Остине, чтобы уменьшить вероятность штрафов во время Гран-при США.

«Линии есть линии. Клоунаду устроили. Сами делают трассы, где во всех поворотах можно нарушить их пределы, а потом удивляются. Ещё надо отметить, что болиды Ф-1 позволяют использовать эти двойные поребрики благодаря продвинутой подвеске и размеру шин. Ни в одной молодёжной формуле ты не получишь преимущества, выехав за двойной поребрик», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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