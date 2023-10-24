Попов указал, кого, кроме Хэмилтона и Леклера, могли дисквалифицировать при проверке ФИА

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями относительно дисквалификации по итогам гонки Гран-при США Формулы-1, которую получили Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Шарль Леклер из «Феррари». Международная автомобильная федерация (ФИА) установила, что на болидах Хэмилтона и Леклера регламенту не соответствовала так называемая доска скольжения под днищем. По мнению Попова, на машинах Джорджа Расселла («Мерседес») и Карлоса Сайнса («Феррари») также могли быть аналогичные нарушения.

«Параметров огромное количество. Какие-то проверяются у всех машин, а какие-то – выборочно. Там не миллион человек работает. Мы уверены, что планка днища соответствовала регламенту только у двух человек – у Ферстаппена и Норриса. Всех остальных просто не проверили.

Наверное, у Сайнса и Расселла, скорее всего, были такие же настройки, как и у их партнёров. Есть вероятность, что на их машинах планка тоже была стёрта. Но и у других могло быть нарушение», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

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