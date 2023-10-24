«Есть один важный вопрос к ФИА». Брандл — о дисквалификации Хэмилтона и Леклера на ГП США

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл высказался о дисквалификации по итогам гонки Гран-при США Формулы-1, которую получили Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Международная автомобильная федерация (ФИА) установила, что на болидах Хэмилтона и Леклера регламенту не соответствовала так называемая доска скольжения под днищем.

«После гонки были проверены четыре машины, включая «Ред Булл» Ферстаппена, «Макларен» Норриса, а также «Мерседес» Хэмилтона и «Феррари» Леклера, у последних было обнаружено нарушение. Единственным наказанием является дисквалификация. В этом вопросе не может быть никакой серой зоны. Однако теперь важный вопрос заключается в том, что, если 50 процентов протестированных автомобилей провалили проверку, не должны ли были в таком случае быть проверены все финишировавшие? Ответ, несомненно, должен быть утвердительным», — написал Брандл в свой колонке на Sky Sports.

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