Хюлькенберг высказался о предстоящем 200-м старте в карьере

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг высказался о предстоящем старте на Гран-при Мексики, который станет для него 200-м в карьере.

Напомним, впервые Хюлькенберг, отметивший в этом году 36-летие, выступил в Формуле-1 на Гран-при Бахрейна 2010 года.

«Думал ли я, что проведу больше гонок, чем Прост, Лауда и Мэнселл? Очевидно, это была другая эпоха, гонок было меньше, сейчас намного проще выигрывать Гран-при. Но, несмотря на всё, это по-прежнему достижение, и я очень рад преодолеть эту отметку в 200 Гран-при. Я с нетерпением жду выходных, Мехико приятное место, и на этой неделе оно станет немного особенным», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Гран-при Мексики пройдёт с 27 по 29 октября в Мехико.