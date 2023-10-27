Хюлькенберг — о Гран-при США: возможно, я и сам нарушил правила

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением о противоречивом решении Международной автомобильной федерации (ФИА) отправить на техническую проверку после Гран-при США в Остине лишь четыре болида.

Напомним, по результатам послегоночных тестов два из четырёх проверенных болидов были дисквалифицированы, что вызвало разногласия в вопросе о том, стоило ли проверить все болиды, участвовавшие в гонке.

«Возможно, я и сам нарушил правила — кто знает. Очевидно, наши болиды очень чувствительны к высоте дорожного просвета — чем ниже болид, тем больше прижимной силы вы получаете.

Это постоянная борьба, и нам нужно найти правильный баланс. Думаю, Остин немного специфичен из-за ухабистости трассы и большого количества бордюров на апексах и выходах из поворотов, где можно ехать достаточно агрессивно. Вы используете доску скольжения и сильно изнашиваете её. Возможно, на что-то здесь стоит посмотреть иным образом», — приводит слова Хюлькенберга Crash.net.