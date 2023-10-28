Безумный Рокетмен на реактивном карте устроил гонки по высохшему озеру

На YouTube-канале Роберта Мэддокса, изобретателя и инженера, известного по прозвищу Безумный Рокетмен, появилось видео его с Дэнни Кизом заездов на картах с реактивными двигателями по высохшему озеру. По словам Мэддокса, его карты способны разгоняться свыше 140 км/ч.

Права на видео принадлежат Robert Maddox. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Robert Maddox.

Роберт Мэддокс, которому сейчас более 60 лет, в детстве увлёкся реактивными двигателями и уже около 40 лет собственноручно их собирает и создаёт с их помощью транспортные средства. Мэддокс побывал на шоу Mythbusters и Monster Garage, в котором был показан Jaguar S-Type 1965 года с четырёхметровым пульсирующим воздушно-реактивным двигателем.

Кроме того, Мэддокс собирал мотоциклы и скейтборды с такими силовыми установками. По его словам, он неоднократно прыгал с парашютом и в некоторых прыжках также использовал свои двигатели.