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Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал 22-й поул в Формуле-1

Шарль Леклер сравнялся с Фернандо Алонсо по числу поулов в Формуле-1
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер, выиграв квалификацию Гран-при Мексики, который проходит в этот уикенд в Мехико, завоевал свой 22-й поул в Формуле-1. Монегаск таким образом сравнялся с Фернандо Алонсо, который по числу поулов занимает 14-е место в истории чемпионата.

Для «Феррари» успех в Мехико стал уже 248-м — «Скудерия» удерживает рекорд по числу поулов с 1990 года. Однако за счёт второй позиции Карлоса Сайнса итальянская команда сравнялась с «Мерседесом» по количеству дублей в квалификациях — теперь у двух легендарных марок по 83 таких достижения.

Действующий чемпион Макс Ферстаппен стартует позади пары «Феррари» — с третьей позиции. Четвёртым в Мексике стартует Даниэль Риккардо, который лишь неделю назад вернулся после травмы руки, а вслед за ним расположились Серхио Перес, Льюис Хэмилтон и Оскар Пиастри.

Гран-при Мексики стартует в воскресенье, 29 октября, в 23:00 по московскому времени.

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