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Tesla Cybertruck протестировали на бездорожье

Tesla Cybertruck протестировали на бездорожье
Tesla Cybertruck на бездорожье
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Электрический пикап Tesla Cybertruck проходит испытания на бездорожье в Холлистер Хиллс в штате Калифорния, расположенном в часе езды от штаб-квартиры Tesla в Пало-Альто. Видео заездов появились в социальных сетях. В кадре видны два автомобиля, на видео машины на небольшой скорости преодолевают сложный подъём, а также перемещаются по местности с переменным ландшафтом.

Tesla Cybertruck на бездорожье

Tesla Cybertruck на бездорожье

Фото: twitter.com/CVazquetelles

Напомним, электропикап Tesla Cybertruck был представлен в 2019-м, а его серийное производство должно стартовать в ноябре этого года. Изначально Cybertruck должен был пойти в серию в 2021 году, но запуск не раз откладывался.

Tesla Cybertruck на бездорожье

Tesla Cybertruck на бездорожье

Фото: twitter.com/CVazquetelles

Отметим, что недавно Илон Маск посетил Гран-при США Формулы-1 в Остине — и приехал туда на Tesla Cybertruck.

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