Zeekr показал первые фотографии Кими Райкконена со своим флагманским электрокаром

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Бренд Zeekr, принадлежащий китайскому автомобильному производителю, в преддверии официальной презентации своего электромобиля Zeekr 001 FR опубликовал первые фотографии своего нового флагманского болида. На них запечатлён также финский гонщик, чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен.

Фото: Официальные социальные сети Zeekr

Напомним, ранее автомобильный производитель объявил о начале сотрудничества с прославленным пилотом и заявил, что Райкконен будет занимать должность главного консультанта.

Фото: Официальные социальные сети Zeekr

Фотосессия последнего чемпиона мира в составе «Феррари» за рулём нового электрокара прошла на гоночной трассе Тяньцзинь V1, расположенной в одноимённом городе, который находится к юго-востоку от китайской столицы, Пекина.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что компания Geely, владеющая Lotus Cars, может зайти в «королевские автогонки», купив команду «Астон Мартин».