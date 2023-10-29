Назван новый кандидат на замену Марку Маркесу в «Хонде»

Команда MotoGP «Хонда», пытающаяся найти замену шестикратному чемпиону мира испанцу Марку Маркесу, начала переговоры с итальянцем Фабио Ди Джаннатонио, сообщает издание Speedweek.

«Хонда» выходила на связь с Мигелем Оливейрой, Мавериком Виньялесом, Алешом Эспаргаро и лидером Moto2 Педро Акостой. Сообщается, что Оливейра настаивает на трёхлетнем контракте по системе 2+1, в то время как «Хонда» готова дать только однолетний, на что португалец согласиться не готов.

Напомним, Марк Маркес выступал за «Хонду» с момента дебюта в высшем классе чемпионата мира в 2013 году. Испанец принял решение покинуть команду по соглашению сторон по завершении нынешнего сезона, хотя по действующему соглашению должен был провести в ней ещё и сезон-2024.