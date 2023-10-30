Хэмилтон — Баттону о работе с шинами: пытался пилотировать, как ты!

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Мексики Формулы-1.

«Хочу сказать спасибо невероятным болельщикам! В Мексике каждый год отличные гонки, я обожаю сюда приезжать.

Нам пришлось атаковать, и второе место, учитывая старт с шестого, это отличный результат. Очень горжусь командой. У нас была очень сложная пара недель, но мы отыгрались после сложного уикенда на прошлой неделе — молодцы!

Я не думал, что шины «медиум» продержатся. Я обходился с ними тактично — пытался пилотировать, как ты!» — заявил Хэмилтон в послегоночном интервью Дженсону Баттону.

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.875.

3. Шарль Леклер («Феррари») +23.124.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +27.154.

5. Ландо Норрис («Макларен») +33.266.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +41.020.

7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +41.570.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +43.104.

9. Александер Албон («Уильямс») +48.573.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.879.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1:06.208.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:18.982.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:20.309.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:20.597.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.676.

Логан Сарджент («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») — сошли.