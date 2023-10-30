Хюлькенберг: уверен, другие были раздражены, так долго наблюдая моё заднее антикрыло

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением о выступлении на Гран-при Мексики, где он показал 13-й результат.

«Шины просто отказывались работать. Проехать 37 кругов на одном комплекте «медиума» было просто невозможно. К сожалению, мы уже использовали «хард», поскольку придерживались стратегии одного пит-стопа и не могли знать, что появятся красные флаги. А они появились в неидеальное для нас время, и это испортило мою гонку. Но, что более важно, с Кевином всё в порядке.

Уверен, другие пилоты были раздражены, так долго наблюдая моё заднее антикрыло. А мне, в свою очередь, это доставило некоторое удовольствие», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

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