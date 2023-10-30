Окон объяснил своё дерзкое сообщение Хюлькенбергу во время Гран-при Мексики

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал свои слова во время Гран-при Мексики, которые были адресованы команде «Хаас» в целом и Нико Хюлькенбергу в частности.

На 51-м круге гонки Окон сказал по радио своей команде:

«Вы можете сказать «Хаасу», что я приеду, так что им лучше быть готовыми к этому!»

«Цель этого сообщения заключалась в том, чтобы предупредить Нико, чтобы он оставил немного места, потому что я собирался попытаться. Мой единственный шанс — торможение, а это ломовой маневр, и они должны настроить его на это. Я не пытался сказать: «Да, я буду бороться и обгонять тебя сейчас!». Просто хотел подготовить их к тому, что это будет жёсткий маневр», — приводит слова Окона Motorsport-Magazin.