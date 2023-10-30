В «Хаасе» назвали причины аварии Кевина Магнуссена в гонке Гран-при Мексики

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что причиной аварии пилота команды Кевина Магнуссена в гонке Гран-при Мексики стал перегрев тормозов.

«Это была проблема с перегревом, которая привела к выходу из строя подвески. Тормоза слишком нагрелись.

Кевин был вынужден защищаться, и он вылетел. Это произошло только из-за высоких температур. Нам просто нужно лучше управлять этим. С машиной Нико всё было в порядке.

У нас может возникнуть нехватка запчастей? У нас всё в порядке. Cитуация не идеальная, но всё в норме. В конце сезона всегда так. Теперь вы не можете получить больше деталей, даже если они вам нужны», — приводит слова Штайнера Motorsport.

Напомним, победителем Гран-при Мексики стал Макс Ферстаппен.