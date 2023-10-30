Перес обратился к болельщикам после провала на Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес обратился к болельщикам после неудачного выступления на Гран-при Мексики.

Напомним, Перес не смог завершить гонку, сойдя в первом же повороте из-за контакта с Шарлем Леклером из «Феррари».

«Во-первых, хочется просто сказать от всей души спасибо. Вы лучшие фанаты на свете. Сегодня я оставил на трассе всё, увидел свободное пространство и рискнул. В этом не было вины Шарля, это просто гоночный инцидент.

Всё прошло не по-нашему, но мы отдали всё ради победы. Горжусь нашими усилиями и потрясающей работой «Ред Булл» на этих выходных. Увидимся в следующем году, мы сделаем это снова», — написал Перес в социальных сетях.

Ранее известный обозреватель Мартин Брандл оценил шансы Переса остаться в «Ред Булл» в 2024 году.