Фиттипальди: мой приоритет — IndyCar, но я хочу сохранить роль резервного пилота «Хааса»

Бразильский тестовый пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди выразил надежду на сохранение роли резервиста в команде Формулы-1, несмотря на выступление в IndyCar в 2024 году.

«Я думаю, было бы здорово продолжать быть частью «Хааса». Потому что, во-первых, мы так долго были вместе. Это будет уже шестой сезон. И мы всегда хорошо справляемся с совместной работой по тестированию и развитию машины. Мне нравится выполнять эту роль для команды.

И для меня как для гонщика это тоже очень полезно. Потому что каждый год технологии меняются, и это полезная информация, которая может помочь мне в любой серии, в которой я участвую.

Очевидно, что Гюнтер Штайнер знает, что моим стопроцентным приоритетом является IndyCar. Но это то, над чем мы сейчас работаем, чтобы увидеть, есть ли у меня возможность сохранить роль резервного пилота и продолжать участвовать в тестах для команды. Скоро мы всё узнаем, но, конечно, я хочу остаться», — приводит слова Фиттипальди Motorsport.