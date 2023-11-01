Появился трейлер документального сериала о команде Формулы-1 «Браун ГП»

Студия Disney опубликовала трейлер документального сериала «Браун: невозможная история Формулы-1». Проект расскажет историю команды «Браун ГП», которая была основана весной 2009 года и в первом же сезоне стала победителем чемпионата.

Трейлер раскрывает некоторые подробности сериала, которые ранее оставались неизвестны, например, среди действующих лиц замечены руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун.

Как сообщается, первый эпизод сериала выйдет уже 15 ноября 2023 года.

Напомним, одну из главных ролей в документальном сериале исполнит известный актёр Киану Ривз — он сыграет интервьюера Дженсона Баттона и Рубенса Баррикелло, которые выступали за команду «Браун ГП» в историческом для неё сезоне. Кроме того, знаменитый актёр выступит и продюсером сериала.

Ранее сообщалось, что документальный сериал будет состоять из четырёх эпизодов.