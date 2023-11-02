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Тюнинг-ателье представило 800-сильный «Москвич 3» для Эрика Давидыча

Тюнинг-ателье представило 800-сильный «Москвич 3» для Эрика Давидыча
«Москвич 3» от Level Performance
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На выставке Auto Tuning Show в Москве представлен уникальный проект тюнинг-ателье Level Performance и компании Power Wheels — 800-сильный «Москвич 3» с двигателем от Audi RSQ3.

Автомобиль построен по заказу Эрика Китуашвили, известного как блогер Давидыч. Впервые идея такого проекта была озвучена в апреле этого года. Тогда Китуашвили заявил, что готов вложить в постройку машины 18 млн рублей.

«Москвич 3» от Level Peformance

«Москвич 3» от Level Peformance

Фото: vk.com/pwheels

Изначально планировалось оснастить автомобиль двигателем мощностью 1000 лошадиных сил, однако в итоге инженеры остановились на 800.

Других деталей о проекте не публикуется, но известно, что на машине установлены чёрные глянцевые колёса с проточкой спиц от Power Wheels.

«Москвич 3» серийно выпускается в России с 23 ноября 2022 года. Автомобиль представляет собой лицензионную копию Sehol X4 (JAC JS4) и является первой за 20 с лишним лет машиной марки «Москвич».

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