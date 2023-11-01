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Самая дорогая в истории Lada Vesta в спортивном обвесе появилась у дилеров

Самая дорогая в истории Lada Vesta в спортивном обвесе появилась у дилеров
Lada Vesta Sportline
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Первые экземпляры спортивной версии Lada Vesta — седаны Vesta Sportline — появились в дилерской сети марки, сообщает телеграм-канал RCI News. Официальный старт продаж модели планируется в ноябре.

В спецификации Sportline Lada Vesta получила 118-сильный двигатель объёмом 1,6 литра, при этом шасси, обвес и салон у автомобиля аналогичен тем, которые разрабатывались для более агрессивной версии — Lada Vesta Sport. Последняя будет оснащена двигателем мощностью 145 лошадиных сил и появится в следующем году.

Lada Vesta Sportline выпускается в двух кузовах — седан и универсал. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,9-11,0 секунды, а его максимальная скорость — 190 км/ч. Vesta Sportline по сравнению с оригинальной спецификацией получила заниженный силуэт, более агрессивный аэродинамический обвес и «раздвоенный» выхлоп.

По информации, опубликованной ранее одним из салонов АвтоВАЗа в Тольятти, стоимость машины в зависимости от комплектации составит 2,1-2,2 млн рублей.

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