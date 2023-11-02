Спортивный директор «Альпин» рассказала о прогрессе команды по ходу сезона

Спортивный директор «Альпин» Джулиан Роуз рассказала о настрое в команде во второй половине сезона и отметила улучшившиеся результаты. Роуз также обратила внимание на работу, которую предстоит провести её команде.

«Определённо чувствуется, что в команде хорошая энергия, и я думаю, что мы проделали хорошую работу в последние уикенды, максимизируя усилия в Остине, и ощущается, что мы нашли последовательность на протяжении уикендов.

Да, всё ещё впереди, мы всё ещё развиваемся и понимаем, что мы можем сделать, чтобы продолжать совершенствоваться. Кажется, что мы добились определённого прогресса с точки зрения того, как мы дейсвтуем в гоках и как последовательно пытаемся оптимизировать работу, но ещё предстоит пройти долгий и интересный путь.

Мы постоянно ищем, где мы можем продолжать улучшать болид, что вполне естественно, и просто продолжаем повышать наш уровень с точки зрения внимания к деталям, на которые мы обращаем внимание. Всё, что мы делаем, помогает нам двигаться вперёд. Мы усердно работаем и наслаждаемся этой задачей", — приводит слова Роуз Motorsport.

В Кубке конструкторов «Альпин» занимает уверенное 6-е место, их пилотам Эстебану Окону и Пьеру Гасли по разу удавалось подняться на подиум в сезоне-2023: на Гран-при Монако и Гран-при Нидерландов, соответственно.