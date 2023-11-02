В Финляндии сообщили, что «Тойота» может купить «Заубер» вместо «Ауди»

Финский журналист Юусо Тайпале заявил, что «Тойота» может купить «Заубер» вместо предполагаемой сделки с «Ауди».

«Завершение проекта «Ауди» в Формуле-1 стало бы катастрофой для «Заубера. Но, по слухам, «Тойота» может стать их спасителем. «Тойота» также будет поставлять силовые установки для «Макларена», – приводит слова журналиста Юусо Тайпале Nextgen-auto.

Напомним, ранее прошёл слух, что проект «Ауди» может перейти к соседу по «Фольксваген Групп» — «Порше». По мнению инсайдера Рожера Бенуа, данная информация могла быть пущена конкурентами, недовольными, что «Заубер» и «Ауди» переманивают к себе персонал.

Отметим, что немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг подтвердил переговоры с «Ауди», которая планирует присоединиться к Формуле-1 в сезоне-2026.