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Инсайдер опроверг слух об отказе «Ауди» от прихода в Формулу-1

Инсайдер опроверг слух об отказе «Ауди» от прихода в Формулу-1
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Немецкая компания «Ауди» по-прежнему готовится к приходу в Формулу-1 в 2026 году, сообщает швейцарский инсайдер Рожер Бенуа в рамках колонки Blick.

Напомним, ранее прошёл слух, что проект «Ауди» может перейти к соседу по «Фольксваген Групп» — «Порше». По мнению Бенуа, данная информация могла быть пущена конкурентами, недовольными, что «Заубер» и «Ауди» переманивают к себе персонал.

В сентябре 2022 года «Порше» пыталась заключить сделку с австрийской командой «Ред Булл», однако переговоры не увенчались успехом. Также сообщалось, что немецкая компания пытается договориться с другими гоночными коллективами, в том числе с «Маклареном».

Ранее обозреватель Питер Уиндзор заявил, что британец Ландо Норрис мог бы продолжить карьеру в «Ауди».

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