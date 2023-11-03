Штайнер рассказал о выводах «Хааса» после аварии Магнуссена в Мексике

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о причинах аварии Кевина Магнуссена в гонке Гран-при Мексики и рассказал, чему проблема с перегревом тормозов научила команду и как им удалось подготовить болид к следующему этапу менее чем за неделю.

«Мы ничего не меняли в болиде для решения проблем с перегревом. Нам просто нужно быть более осторожными. Когда мы будем добираться до высоких температур, то будем тормозить двигателем или двигаться накатом. Это то, что мы можем сделать. Немного прискорбно, что температура повышается и датчики выходят из строя из-за тепла, и тогда уже никто не знает, что происходит — так и сломалась подвеска.

Всё произошло очень быстро, как только началось — вот в чём причина. Тормоза явно были перегреты, внезапно все датчики пропали, и тут подвеска лопнула. Да, сообщение от инженера могло быть отправлено раньше. Поскольку датчиков нет, вы думаете о худшем сценарии, так оно и было в данном случае. Было слишком поздно.

Мы усвоили, что если датчики выходят из строя, то стало слишком жарко! Это довольно хорошее предупреждение. Да, шасси для болида Магнуссена уже готово. Просто пришлось поменять одну деталь сайдпода. Вставленная деталь, но шасси в порядке. Механики были очень хорошо подготовлены. Главное, чтобы были детали. Была одна деталь, её вставили, — это часть радиатора. Уже в воскресенье вечером его починили, чтобы клей успел высохнуть.

Когда машина приехала, всё уже было готово. Так это происходит в наше время. Парни были полностью готовы, все детали были примерены заранее, поэтому не пришлось ничего подгонять, всё в пределах допустимого, так что это не проблема. Сегодня, когда нам разрешили запустить двигатели, оба болида были готовы и никому не пришлось работать допоздна. Это очень хорошо отлаженная машина, теперь ждём Формулу-1», — приводит слова Штайнера Motorsport.