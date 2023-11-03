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Хюлькенберг может быть оштрафован за контакт с Норрисом в первой тренировке ГП Бразилии

Хюлькенберг может быть оштрафован за контакт с Норрисом в первой тренировке ГП Бразилии
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Формула-1 проведёт расследование инцидента с участием пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга и гонщика «Макларена» Ландо Норриса в первой свободной практике Гран-при Бразилии, сообщает GPFans.

По информации источника, по итогам первой тренировки будет проведено расследование столкновения гонщиков. Если вина Хюлькенберга будет доказана, он подвергнется штрафу перед стартом воскресной гонки.

Отметим, что в результате контакта болиды гонщиков не получили серьёзных повреждений, и оба пилота смогли довести тренировку до конца.

Напомним, лучший результат в первой свободной тренировке Гран-при Бразилии показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший. Второе время продемонстрировал его партнёр по команде Шарль Леклер, третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

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