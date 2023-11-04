В «Заубере» отреагировали на слухи о возможном уходе «Ауди» из Формулы-1

Управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави опроверг слухи о том, что «Ауди» может отказаться от идеи вступления в Формулу-1 в 2026 году.

«У «Ауди» есть твёрдое желание вступить в Формулу-1, конечно, вместе с «Заубером». Оно исходит из решения не только правления «Ауди», но также консультативного совета «Ауди» и наблюдательного совета «Фольксвагена». Это коллективное решение, по которому есть обязательства.

Почему не хватает информации об «Ауди»? Всё просто. Мы — команда Формулы-1 «Альфа Ромео». Поэтому до конца этого года у нас есть определённые ограничения в разговорах о команде, о будущем, об участии «Ауди», и мы соблюдаем их из-за уважения к «Альфа Ромео».

Мы не хотим делать никаких заявлений или чего-то большего, чем то, что касается текущего чемпионата и гонок. Обязательства, как я уже сказал, есть. Мы усердно работаем над развитием структуры команды», — приводит слова Брави Racingnews365.