Команды Формулы-1 обсуждают смягчение правил «закрытого парка»

Спортивный директор «Феррари» Диего Йоверно сообщил, что команды Формулы-1 обсуждают послабления в правилах «закрытого парка».

«Мы обсуждаем правила «закрытого парка». Изначально эти правила придуманы, чтобы не давать командам сумасшедшим образом менять всё в машине между квалификацией и гонкой.

Но существует и другой аспект: защита команд от самих себя, потому что у инженеров всегда будет богатая фантазия, а работа механиков станет ещё более напряжённой, если регулярно будут изменения.

Я думаю, что в правилах «закрытого парка» есть определённый смысл. Но мы, вероятно, можем ослабить некоторые из них, ведь у нас есть и другие способы контролировать деятельность команд. Есть ограничение бюджета, отслеживание деталей.

Я не считаю, что нам следует полностью избавиться от правил «закрытого парка», но мы обсудим этот вопрос с ФИА», – приводит слова Йоверно Autosport.