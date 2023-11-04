«Хаас» запросил пересмотр результатов Гран-при США Формулы-1

Команда Формулы-1 «Хаас» подала запрос на пересмотр результатов Гран-при США. Подобные запросы можно подавать в пределах 14 дней после завершения гонки.

В своём запросе «Хаас» указал, что стюарды Гран-при США рассмотрели далеко не все случаи нарушения гонщиками границ трассы и, соответственно, не наложили на них все необходимые штрафы. Если стюарды признают правомочность запроса «Хааса» и затем действительно выпишут новые наказания, это может позволить пилоту «Хааса» Нико Хюлькенбергу подняться выше со своего 11-го места и войти в очковую зону.

Ранее стало известно, что судьи не смогли учесть многочисленные нарушения границ трассы в шестом повороте — в частности, Серхио Перес за гонку срезал этот поворот 28 раз.

По информации Auto Motor und Sport, «Хаас» отсмотрел онборды со всеми пилотами из топ-10 и требует массовых наказаний. Например, Перес должен опуститься на десятое место, а Лэнс Стролл — вовсе выпасть из очковой зоны. В целом, Хюлькенберг мог бы подняться с 11-го места сразу на седьмое.