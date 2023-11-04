На продажу выставлена редкая Maserati — таких в мире лишь 50

На площадке Romans International на продажу выставлены два редких итальянских суперкара — Ferrari Enzo и Maserati MC12. Причём последняя — один из 50 экземпляров дорожной версии MC12, выпущенных Maserati.

MC12 изначально создавался для гонок FIA GT, причём за основу при его создании была взята именно Ferrari Enzo. Когда машина была готова, Maserati, чтобы получить омологацию, выпустила две партии по 25 дорожных машин MC12.

Ferrari Enzo Фото: romansinternational.com

Ferrari Enzo — тоже весьма редкий автомобиль. В Маранелло выпустили 399 экземпляров этой машины — и все они были распроданы ещё до того, как были собраны. Позже в Ferrari построили ещё одну Enzo, 400-ю, и на аукционе Sotheby’s она была продана за $ 1,1 млн.

Отметим, что на другой площадке на продажу выставлена Ferrari, которая раньше принадлежала известному музыканту Роду Стюарту. За неё уже предложили свыше € 2,5 млн.