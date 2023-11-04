Ferrari F50 Рода Стюарта выставлена на аукцион — за неё предложили почти € 3 млн

На онлайн-аукцион Collecting Cars выставлен суперкар Ferrari F50 1997 года выпуска, который изначально принадлежал знаменитому британскому музыканту Роду Стюарту. Аукцион продлится до 12 ноября, и на момент написания заметки лучшее предложение за автомобиль — £ 2,4 млн (€ 2,76 млн).

Ferrari F50 Фото: collectingcars.com

Ferrari F50 была выпущена в 1995 году — к 50-летнему юбилею появления первого автомобиля с именем Энцо Феррари.

Автомобиль оснащался 4,7-литровым двигателем V12, построенным на базе силовой установки, которую Ferrari ранее использовала в Формуле-1.

С таким мотором Ferrari F50 разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, а её максимальная скорость — 325 км/ч.

Ferrari F50 Фото: collectingcars.com

В общей сложности к июлю 1997 года было построено 349 таких автомобилей.

Отметим, что на прошлой неделе на площадке Carhuna выставлена на продажу ещё более редкая Ferrari — таких в мире всего четыре экземпляра, а выставленный на аукцион принадлежал музыканту Джею Кею, более известному как Jamiroquai.