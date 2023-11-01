Разбитую на съёмках «Волка с Уолл-стрит» Lamborghini Countach продадут на аукционе

Аукционный дом Bonhams объявил о том, что одним из лотов аукциона в Абу-Даби, который пройдёт в дни Гран-при Формулы-1 в ноябре, будет Lamborghini Countach 1989 года, разбитый на съёмках фильма «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. За автомобиль предполагается выручить $2 млн.

Права на видео принадлежат Bonhams Auctioneers. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Bonhams Auctioneers.

Фильм «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо ди Каприо в главной роли вышел в 2013 году и был номинирован на пять Оскаров. По сюжету, герой фильма разбивает Lamborghini и для съёмок этих сцен использовался настоящий автомобиль, а не реплика.

Самым дорогим лотом станет Lotus 79, на котором Марио Андретти выступал в Формуле-1 в 1978 году, а также McLaren MP4/21 Кими Райкконена 2008-го. За первый предполагается выручить %6,5-9,5 млн, за второй — $2,5-3,5 млн.

Также, помимо дорогих и редких спорткаров, предлагается приобрести шоу-кар Ferrari F2001 ($450-650 тыс) и детский автомобиль Mercedes-Benz SLR с 52-кубовым двухтактным двигателем ($20-30 тыс).

Аукцион пройдёт 25 ноября на «Яс Марине», где на следующий день состоится заключительный этап Формулы-1 2023 года — Гран-при Абу-Даби.