Штайнер отреагировал на провал «Хааса» в спринтерской гонке Гран-при Бразилии

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление своих гонщиков в спринтерской гонке Гран-при Бразилии Формулы-1. После старта с 11-й и 12-й позиций Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг финишировали 16-м и 18-м соответственно.

«Это очень разочаровывающий результат — стартовать 11-м и 12-м и финишировать там, где мы финишировали. Это недостаточно хорошо. У нас деградация резины, и просто похоже, что мы не можем взять её под контроль. Нам нужно продолжать работать над этим, ведь нет способа выйти из этой ситуации, если не прикладывать много усилий. Вероятно, завтра будет ещё один сложный день», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +4,287.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +13,617.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +25,870.

5. Шарль Леклер («Феррари») +28,560.

6. Юки Цунода («Альфа Таури» +29,210.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +34,726.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +35,106.

9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +35,303.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +38,219.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,061.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +39,478.

13. Пьер Гасли («Альпин») +40,621.

14. Эстебан Окон («Альпин») +42,828.

15. Александер Албон («Уильямс») +43,394.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +56,507.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +58,723.

18 Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.00,330.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.00,749.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1.00,945.